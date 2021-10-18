РИАМО - 18 окт. Порядка 90 предприятий откроются около Центральной кольцевой автомобильной дороги в текущем году, рядом с трассой концентрируются объекты торговли, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе встречи глава региона поблагодарил президента за решение о строительстве Центральной кольцевой автодороги.
Он напомнил, что Центральная кольцевая автодорога уже открыта на всем своем протяжении.
«Я знаю, принято решение самые опасные участки уже сделать бессветофорными. Мы здесь тоже и с правительством достигли этой договоренности, и вы давали такое поручение. Для нас это очень важно», – отметил Воробьев, обращаясь к Путину.
Центральная кольцевая автодорога – самый масштабный проект в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Новая трасса призвана стать основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.
ЦКАД проходит в 50 км от МКАД и пересекает 13 федеральных дорог. Длина кольца составляет 336 км, из них платный проезд предусмотрен на 260 км.
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