РИАМО - 18 окт. Порядка 90 предприятий откроются около Центральной кольцевой автомобильной дороги в текущем году, рядом с трассой концентрируются объекты торговли, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В ходе встречи глава региона поблагодарил президента за решение о строительстве Центральной кольцевой автодороги.

«Мы видим, что там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия. Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем. У нас драйвер, как говорят, лидер в экономике – это торговля, интернет-торговля, все, что связано с логистическими комплексами. Естественно, они располагаются вокруг ЦКАД, это рабочие места, это налоги, это наши возможности», – сказал Воробьев.

Он напомнил, что Центральная кольцевая автодорога уже открыта на всем своем протяжении.

«Я знаю, принято решение самые опасные участки уже сделать бессветофорными. Мы здесь тоже и с правительством достигли этой договоренности, и вы давали такое поручение. Для нас это очень важно», – отметил Воробьев, обращаясь к Путину.

Центральная кольцевая автодорога – самый масштабный проект в области дорожной инфраструктуры в Московском регионе. Новая трасса призвана стать основой опорной сети скоростных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.

ЦКАД проходит в 50 км от МКАД и пересекает 13 федеральных дорог. Длина кольца составляет 336 км, из них платный проезд предусмотрен на 260 км.