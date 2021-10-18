РИАМО - 18 окт. На заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике депутаты рекомендовали рассмотреть законопроект о мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей столицы, передает корреспондент РИАМО.

Законопроект «О внесении изменений в статью 10 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы» на заседании комиссии представила депутат Мосгордумы Елена Янчук.

Согласно пояснительной записке, законопроект дает возможность гражданину, имеющему одновременно право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, получать выплату, которая предусматривает более высокий размер.

В частности, это позволит восстановить справедливость государственной политики в отношении к категориям «ветераны труда» и «дети войны». В настоящее время размер ежемесячных городских денежных выплат для категории «дети войны» составляет 1643 рубля, тогда как для категории «ветеран труда» – 1096 рублей.

«Комиссия рекомендует Мосгордуме рассмотреть указанный законопроект», – заключила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.