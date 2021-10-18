РИАМО - 18 окт. Строительство нового комфортного района Москвы продолжается на территории бывшего Тушинского аэродрома в рамках комплексного освоения территории. Здесь планируется возвести спортивный кластер. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, мэр города Сергей Собянин и президент ОКР Станислав Позд­няков осмотрели много­функцио­нальный спорткомплекс «Чкалов Арена» в районе Покровское-Стрешнево на Летной улице, д. 73.

«На территории бывшего Тушинского аэродрома идет строительство нового комфортного района Москвы. Это огромный проект, по своим масштабам сравнимый с освоением территории ЗИЛа и застройкой Коммунарки. Уже построен крупнейший московский бизнес-парк «Ростех-Сити», возводятся жилые дома, детсады, школы, другие социальные и общественные объекты», – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что уникальной особенностью нового района будет его спортивная направлен­ность. Планируется возвести полноценный кластер сооружений для массовых занятий спортом, а также тренировок профессиональных спортсменов.

Ядром кластера станет «Чкалов Арена». Объект является одним из самых крупных и комфортных спорткомплексов, возведенных в городе за последние годы.

Всего на площади более 200 га создадут комфортные условия для проживания около 40 тыс. человек. Также появятся порядка 30 тыс. новых рабочих мест.

Общий фонд застройки нового района составит свыше 2 млн. кв. м недвижимости, включая жилые дома, школы, детсады, поликлинику, спорткомплексы и центр спортивной медицины, бизнес-парк, храм, торговые центры и т.д. Кроме того, проект также включает создание качественных общественных пространств – городских парков и набережной Москвы-реки.

Полностью завершить реализацию проекта комплексного освоения территории бывшего Тушинского аэродрома планируется до 2032 года.