РИАМО - 18 окт. Около 100 активистов Подмосковья пройдут обучение в школе волонтеров наследия, в программу входят теоретические и практические занятия по объектам культурного наследия, заявила председатель московского областного отделения ВООПИиК Алла Громинова.

«Мы приглашаем всех желающих старше 18 лет. Обучение еще продолжается. Уже сертификат получили 21 человек. Всего будет 90 человек по итогу года», - сказала Громинова.

Она отметила, что для участия в программе нужно подать заявку на сайте «Добровольцы России».

«В Московской области занятия проводятся на базе Абрамцевского художественно-промышленного колледжа до 31 октября. 10 часов теоретических и практических занятий - работа по металлу, дереву и камню», - сказала Громинова.

Проект «Волонтеры культуры» работает в РФ с 2019 года, обучение реставрационному мастерству ведется уже в 20 субъектах. За этот период обучение прошли 5,6 тыс. человек. Они прошли основной курс обучения, а также мастер-классы по камню, металлу и дереву. Для участников проводят волонтерские кампусы, интересные мероприятия, уточнил координатор проекта «Школа волонтеров-наследия» в России Олег Пычин.

«Мы работаем с разной целевой аудиторией, вузами, в основном это молодежь, конечно. Важно понимать, мы не готовим реставраторов. Мы готовим волонтеров, которые могут оказывать помощь», - заключил Пычин.

Как отметил кинорежиссер, председатель комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский, людей нужно заинтересовывать культурой, физической работой - с камнем, металлом, деревом.

«Отрадно, что школа волонтеров наследия начала свою деятельность в Подмосковье. Волонтерское движение в стране развивается, это сигнал оздоровления общества. <...> Думаю, что взаимодействие со школой волонтеров наследия даст синергетический эффект, и мы спасем еще пару-тройку, а может и больше прекрасных объектов в Московской области», - отметил Кончаловский.

По словам начальника управления Главного управления культурного наследия Московской области Александра Соловьева, множество волонтеров в регионе проявляют интерес к культурным объектам.

«У нас в регионе 6,2 тыс. памятников. Очень много людей, которые хотят что-то сделать, проводятся субботники. Такая школа научит людей, что можно и что нельзя делать с объектами культурного наследия», - сказал Соловьев.

Школа волонтеров наследия «Волонтеры культуры» научит волонтеров в гармонии работать с объектами культурного наследия, добавил руководитель аппарата общественной палаты Московской области Александр Тарарев.

«Волонтеру важно не навредить объектам, понимать, где границы деятельности волонтеров, где нужно привлекать реставраторов. Хотелось бы, чтобы этот проект охватывал больше, чем 90 человек. У нас тысячи волонтеров. Нам нужно спланировать эту работу», - заключил Тарарев.