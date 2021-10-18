Гастрономический гид «Мишлен» по ресторанам Москвы презентовали 14 октября. Помимо заведений, отмеченных звездами, в него вошли места, которые получили знак «Биб Гурман». Он означает, что ресторан отличается хорошим соотношением цены и качества. Что попробовать в интересных столичных заведениях из гида «Мишлен» со средним чеком около 2 тысяч рублей, выясняла обозреватель РИАМО.

Ресторан Björn

Столичный ресторан северной кухни, в котором можно попробовать блюда из оленя, лося и кабана, а также нерки и форели. Подают здесь и традиционную нордическую закуску – смерребред. В интерьере ресторана использованы элементы природного стиля: дерево, камень, мох, рога животных.

Адрес: Москва, ул. Пятницкая, д. 3

Телефон: +7 (495) 953-90-59

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/bjorn.restaurant/

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Ресторан «Севичерия»

Заведение специализируется на перуанской кухне. Сюда стоит отправиться, чтобы попробовать севиче – традиционное блюдо из рыбы и морепродуктов. Любителей вина впечатлит местная барная карта.

Адрес: Москва, Пречистенская наб., д. 15, стр. 1

Телефон: +7 (495) 132-23-77

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/rawreligion.moscow/

Бар Delicatessen

Местное меню заинтересует гурманов разнообразием позиций – здесь можно попробовать профитроли с копченой селедкой и перепелиным яйцом, гаспачо из томатов, арбуза, банана и черешни или тортелли с говяжьими щечками. Также в баре большой выбор коктейлей и вина.

Адрес: Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 20, стр. 2

Телефон: +7 (495) 699-39-52

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/delicatessen_moscow/

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Ресторан Eva

В ресторане современной греческой кухни готовят блюда на открытом огне и в дровяной печи. Акцент сделан на закусках мезе и дипах. Также в меню различные вина, средиземноморские напитки и авторские коктейли со специями и травами.

Адрес: Москва, ул. Большая Грузинская, д. 69

Телефон: +7 (495) 191-18-88

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/eva__restaurant/

Ресторан «Erwin. Река Море Океан»

Рыбный ресторан с уютным интерьером, изюминка которого – фигура Посейдона в одном из залов. Блюда готовят как из местных, так и из импортных морепродуктов. Например, в специальном осеннем меню есть хумус с барабулькой и японский гребешок. Также в ресторане подают суши и роллы.

Адрес: Москва, Кутузовский пр-т, д. 2/1, стр. 6

Телефон: +7 (495) 785-02-22

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/erwin.moscow/

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Ресторан Flor

Небольшой ресторан европейской кухни в стиле современного бистро с открытой кухней. Здесь можно попробовать маринованные артишоки, ризотто с грибами и пасту с горгондзолой. Забежать в Flor стоит и на завтрак, а еще у ресторана отличная винная карта.

Адрес: Москва, Чистопрудный б-р, д. 23, стр. 2

Телефон: +7 (915) 277-53-44

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/flor.moscow/

Необистро «Жеральдин»

Необистро Александра Раппорта и Владимира Познера. В основе кухни – французские рецепты, которые шефы дополняют итальянскими, испанскими, китайскими и тайскими мотивами.

Адрес: Москва, ул. Остоженка, д. 27, к. 2

Телефон: +7 (495) 695-12-02

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/geraldinebistro/

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Ресторан Hibiki

Ресторан японской кухни в современной обработке шеф-повара. В интерьере этого места сочетаются минимализм и природные мотивы. В меню – суши, сашими, темаки, традиционные японские закуски и саке.

Адрес: Москва, ул. Трубецкая, д. 10

Телефон: +7 (968) 333-98-98

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/hibikirest/

Ресторан «Казбек»

В этом столичном месте чувствуется неповторимая атмосфера Грузии. Здесь можно попробовать лучшие блюда национальной кухни: аджарули, хинкали или лобиани. В заведении часто выступают грузинские музыканты.

Адрес: Москва,ул. 1905 года, д. 2

Телефон: +7 (495) 651-81-00

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/mykazbek/

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Lucky Izakaya bar

Ресторан азиатской кухни с авторской интерпретацией традиционных японских блюд. В меню можно встретить татаки, корейские пельмени, райс-боулы и кушияки – национальный стритфуд, который приготовлен на гриле робата.

Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 23

Телефон: +7 (495) 189-78-88

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/lucky_izakaya/

Ресторан «Рыбторг»

В заведение, специализирующееся на морепродуктах, можно заглянуть, чтобы угоститься пастой с крабом и севиче из лангустинов. А еще при ресторане работает рыбная лавка.

Адрес: Москва, Трехпрудный пер., д. 5

Телефон: +7 (965) 176-97-77

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/rybtorgmoscow/

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Гастробистро Tilda

Уютное заведение с разнообразной авторской кухней на европейский мотив. В меню – большое разнообразие закусок (смерребред с магаданскими креветками, тартар из говядины) и основных блюд, в том числе из морепродуктов – мини-кальмаров или осьминога.

Адрес: Москва, Большой Палашевский пер., д. 14/7, стр. 1

Телефон: +7 (916) 402-70-49

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/tilda.moscow/

Ресторан Ugolek

В этом ресторане найдется блюдо на любой вкус – от том яма с креветками до традиционного борща. Для любителей «огонька» в меню присутствуют осьминоги, свиные ребра и говяжья вырезка, приготовленные на гриле.

Адрес: Москва, ул. Большая Никитская, д. 12

Телефон: +7 (495) 629-02-11

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/ugolek.moscow/

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Ресторан Vani

Грузинский ресторан с приятным интерьером в коричневых тонах. Здесь отличные горячие блюда: бараньи ребра, шашлык, хинкали. Изюминка барной карты – вино из древнейшего грузинского сорта винограда саперави.

Адрес: Москва, Орликов пер., д. 6

Телефон: +7 (499) 975-31-41

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/vani_restaurant/

Ресторан Uilliam's

Колоритный столичный ресторан с итальянской кухней в авторском исполнении. В меню – различные пасты (тальятелле, паппарделле), ризотто и лазанья. Также здесь можно угоститься вином или коктейлем.

Адрес: Москва, Малая Бронная ул., д. 20А

Телефон: +7 (925) 206-90-46

Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/uilliams.moscow/

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