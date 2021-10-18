РИАМО - 18 окт. В Подмосковье реализуется проект «Социальное казначейство», благодаря чему жители региона смогут проактивно – автоматически, без заявлений – получать социальные государственные услуги, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«То, что Вы в своем послании нам рекомендовали сделать. Не рекомендовали сделать, а мы это реализуем – так называемое социальное казначейство. В чем его смысл? В том, что каждый человек в нашей стране должен получать услуги проактивно, автоматически», — сказал Воробьев.

Он пояснил, что раньше жителям нужно было писать заявления, посещать необходимые ведомства для получения госуслуг, например, при рождении ребенка – идти в ЗАГС. Сейчас эти услуги переводят в «цифру». В первый блок вошли услуги по рождению ребенка: в роддоме родители получают свидетельство, СНИЛС, все необходимые документы – около 10 справок.

«Второй проект – «Скоро в школу». И дальше это коснется и многодетных, и всех категорий граждан. Чтобы не было больше ни очередей, ни каких-то неудобств для человека, мы в течение следующего календарного года полностью внедрим эти услуги, это будет человеку приходить автоматом. И готовы Вам представить, что такая система работает в Подмосковье, мы этому уделяем большое внимание – оцифровке», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил, что в клубах «Активного долголетия» старшее поколение также обучают пользоваться телефонами и компьютерами. Цифровые услуги развивают, чтобы они были максимально удобными для каждого человека.