РИАМО - 18 окт. Федеральное правительство выделит порядка 10 млрд рублей для строительства транспортных развязок в Московской области, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства отметил, что в Подмосковье немало сделали для того, чтобы построить транспортные развязки, однако остаются проблемные места.

«Я знаю, что у вас и потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками. <…> Уже по предварительным данным, с правительством мы обсуждали это, 10 млрд они вам найдут», - сказал Путин, обращаясь к Воробьеву.

Губернатор Московской области отметил, что дорожное строительство в регионе продолжается, в том числе в рамках концессий.

«Мы реализуем ряд концессионных проектов, в частности, проект у нас есть – дублер Егорьевского шоссе, самого загруженного и самого старого. И тот проект федеральный, который реализуется, Москва - Казань, тоже скажется на Подмосковье, для нас он тоже очень важен», - подчеркнул Воробьев.

Ранее Путин поручил продлить трассу Москва - Казань до Екатеринбурга, а затем до Тюмени и Челябинска. Достроить дорогу планируется к сентябрю 2024 года.

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