РИАМО - 18 окт. В Подмосковье активно проводят вакцинацию от коронавируса, регион стал одним из лидеров в стране по вакцинации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Губернатор рассказал о развитии системы здравоохранения. Врачи в области работают по всем направлениям, в том числе по коронавирусу.
Он добавил, что в регионе активно вакцинируются. Подмосковье стало одним из лидеров по вакцинации в России.
«Ну и сам факт того, что вакцина есть, – это очень важно, потому что у нас же большая область, маршрутизация должна быть», — подчеркнул губернатор.
Он также рассказал, что впервые в Подмосковье был заложен детский госпиталь. Это будет современное медучреждение с лучшими специалистами.
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