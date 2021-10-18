РИАМО - 18 окт. В Подмосковье активно проводят вакцинацию от коронавируса, регион стал одним из лидеров в стране по вакцинации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Губернатор рассказал о развитии системы здравоохранения. Врачи в области работают по всем направлениям, в том числе по коронавирусу.

«Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и в общем-то не подвергать других опасности», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе активно вакцинируются. Подмосковье стало одним из лидеров по вакцинации в России.

«Ну и сам факт того, что вакцина есть, – это очень важно, потому что у нас же большая область, маршрутизация должна быть», — подчеркнул губернатор.

Он также рассказал, что впервые в Подмосковье был заложен детский госпиталь. Это будет современное медучреждение с лучшими специалистами.

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