РИАМО - 18 окт. Подмосковье представит 44 региональных бренда продуктов питания на национальном конкурсе «Вкусы России» и поборется за лидерство с 720 участниками из 84 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Победители конкурса будут выбраны с помощью народного голосования, которое начнется 20 октября на сайте. Каждый житель России сможет поддержать по одному бренду из 3 разных регионов. Голосование продлится до 7 ноября.

«От Московской области на конкурс представлено 44 участника. В этом году за звание лучшего будут бороться не только участники первого конкурса, но и новые региональные бренды», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что 3 новых участника от Подмосковья - компании по производству ягодных культур «Гринфилдс-агро», «Русская ягода» и «Коломенская ягода» - представят на конкурсе свою продукцию, которая имеет большие шансы на победу.

Также в конкурсе примут участие такие уникальные бренды из Московской области, как помадка из Серпухова, звенигородский дубовый кофе, солнечногорский сорбет, королевский сырный десерт, коломенский березовый сироп, раменский мед, богородский пряник и другие.

Подмосковье стало регионом-лидером по количеству заявок на конкурс в 2021 году. В 2020 году на конкурс от региона выдвинули 25 уникальных брендов, а «Сыры Московской области» вошли в число победителей.

Выдвижение на конкурс брендов Московской области призвано продемонстрировать потенциал региона, поспособствовать продвижению региональной продукции на новые рынки, а также повысить уровень доверия и спроса потребителей.