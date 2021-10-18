РИАМО - 18 окт. Сотрудники Росздравнадзора по Москве и Московской области вместе с правохранителями выявили преступную группу, которая продавала поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса и вносила фиктивные сведения об иммунизации в Единый портал госуслуг, сообщается на сайте ведомства.

В преступную группу входили два сотрудника одной из подмосковных больниц, которые сами вносили сведения о лжевакцинации граждан на портал госуслуг. Также в группу входили шесть посредников, которые в Сети находили желающих купить поддельные сертификаты.

Услугами преступной группы воспользовались как минимум 1 тыс. человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.

Правоохранительными органами устанавливается круг лиц, получивших поддельные сертификаты о вакцинации. Еще известно, что в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица еще нескольких медицинских учреждений.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области, проведены осмотры места происшествия, осуществлено не менее 19 обысков, в том числе по месту жительства обвиняемых, в ходе которых изъяты предметы и документация, имеющие значение для следствия, проведено более 20 допросов.