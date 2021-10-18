РИАМО - 18 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители Подмосковья очень позитивно приняли президентский проект по социальной газификации частных домовладений, сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Одним из обсуждаемых вопросов стала социальная газификация.

«Вы сказали о том, что в нашей стране газ должен быть и в больших городах, что понятно – у нас 96% газификации, – и в малых населенных пунктах. Это, признаюсь, была очень долгожданная забота о 100 тыс. населенных пунктов, [где] 300 тыс. человек проживают. <…> Такой проект по газификации мы начали реализовывать, очень позитивно воспринимают его жители. Должен признать, что очень многие не верят, потому что, так скажем, очень долго ждали», - сказал Воробьев на встрече с Путиным.

Губернатор добавил, что в Подмосковье открыли офисы социальной газификации в населенных пунктах, которые вошли в президентскую программу.

«Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населенных пунктах и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90 тыс. руб., максимум 150 тыс. рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них», - отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что подмосковные власти ведут тесную работу с федеральным правительством и «Газпромом». Мощности газораспределительных станций в регионе необходимо увеличивать.

«Их (ГРС - ред.) нужно модернизировать, чтобы населенные пункты газифицировать», - подчеркнул Воробьев.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Домовладельцу необходимо только оплатить проведение газа на своем участке, заключив комплексный договор.