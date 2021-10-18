РИАМО - 18 окт. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что электронные паспорта появятся в 3 российских регионах до конца 2022 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Министр не назвал конкретные регионы, но подчеркнул, что электронный паспорт будет представлен в 2-х вариантах: смарт-карта и мобильное приложение с QR-кодом.

Глава ведомства напомнил, что внедрение электронных паспортов не является причиной для отказа от обычных бумажных.

По словам Шадаева, именно смарт-карта является наиболее удобным способом хранения данных гражданина в электронном виде.

Он также подчеркнул, что ведомство планирует реализовать проект с максимальным удобством для россиян: цифровую копию паспорта можно будет просто показать на экране смартфона.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщали, что в пилотном режиме электронные паспорта планируется ввести в Москве в конце 2021 года. В паспорте будет содержаться электронный носитель информации с биометрическими и другими персональными данными.