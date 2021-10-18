РИАМО - 18 окт. В Подмосковье модернизируют систему образования, активно строят новые школы и детские сады, чтобы обеспечить достойное качество образования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Владимир Владимирович, мы каждый раз докладываем, и Вы знаете прекрасно, что Московская область растет, население увеличивается и города тоже нуждаются в заботе. Поэтому в рамках национальных проектов мы делаем большие вещи», — сказал Воробьев.

Он добавил, что контингент детей за последние 8 лет увеличился на полмиллиона человек. В регионе активно строят школы. В 2019 году было заложено 50 школ, в 2021 году в эксплуатацию вводят 50 школ и еще 15 пристроек.

«Благодаря федеральной поддержке, и основываясь на нашем бюджете, мы строим следующие 50 (школ - ред.). Детские сады и школы в Подмосковье мы строим очень активно, для того чтобы не то, что второй смены не допустить, а то, о чем Вы говорите, – чтобы качество образования и в период учебы, и после учебы тоже было на высоком, достойном уровне», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что систему образования в регионе модернизируют. Подмосковье занимает высокие позиции в рейтингах. Область также тесно работает с министерством просвещения РФ.