РИАМО - 18 окт. В Московской области проработают вопрос запуска обучения волонтеров основам работы с объектами культурного наследия, заявил руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев.

Он уточнил, что в работе с объектами культурного наследия очень важно не навредить.

«Нам нужно брать это под свой контроль, организовать свою школу с хорошими спикерами, чтобы процесс был непрерывным», - сказал Тарарев.

Поднять этот вопрос руководитель аппарата планирует на пленарном заседании палаты.

«Надеюсь включим эту историю в проект работы на ближайшие три года», - заключил Тарарев.