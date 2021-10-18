РИАМО - 18 окт. По данным опроса Urban Pet, 62% собачников считают, что в Москве не создана комфортная среда для содержания домашних животных. При этом не менее чем у 15% жителей столицы есть собаки, сообщает «Интерфакс».

Владельцы собак в опросе указали не только на недостаточную развитость инфраструктуры (площадки для дрессировки, места для выгула), но и на культуру отношения к собакам в различных заведениях.

«Застройщики научились создавать комфортную среду для родителей с маленькими детьми, для спортсменов, для пожилых людей, но инфраструктура для собак практически отсутствует в городе», - отметил руководитель проекта Артем Гебелев.

В проведении опроса команде помогала Российская кинологическая федерация. Было проведено анкетирование и глубинное интервью с более чем 500 владельцев собак.

Свыше 75% опрошенных при выборе места жительства обращают внимание на наличие прогулочных маршрутов для собак. Многие отметили нехватку площадок для игр животных (62,1%) их дрессировки (44,3%), урн для соблюдения чистоты во время выгула (44%).

«Мы считаем, что необходимо создавать комфортные площадки для выгула и дрессировки в каждом районе и обязательно отдавать их в управление профессиональным кинологам», — подчеркнула руководитель департамента РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак Инна Баранова.