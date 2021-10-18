РИАМО - 18 окт. На новых станциях Большой кольцевой линии столичного метро установили 55 эскалаторов, в каждом вестибюле их от 3 до 4 единиц. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Эскалаторы более удобные, надежные и экологичные. К примеру, они экономят до 30% электроэнергии.

Кроме того, новые эскалаторы также легче ремонтировать. Над краями ступеней установлены щетки безопасности, а балюстрада выполнена из негорючих материалов.

Все эскалаторы соответствуют строгим федеральным нормам промышленной безопасности. Это нужно для того, чтобы пассажирам было не только удобно, но и спокойно подниматься и спускаться в подземку.

«От аналогов предыдущих поколений их отличает более плавный ход, экономный расход электроэнергии. Все 55 эскалаторов будут интегрированы в Единый диспетчерский центр, что значительно повышает контроль за их работой, а главное – безопасность эксплуатации», – подчеркнул заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

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