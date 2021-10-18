РИАМО - 18 окт. Компания «Аэроэкспресс» запустила на своем официальном сайте сервис бронирования бизнес-залов и других VIP-услуг в аэропортах по всему миру, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, для заказа доступны, к примеру, такие услуги, как Fast-track (ускоренное прохождение аэропортовых процедур – ред.) и персональное сопровождение пассажира.

«Мы стремимся обеспечить комфорт для пассажира на каждом этапе поездки в аэропорт. Новый сервис позволит одновременно с покупкой билета на «Аэроэкспресс» буквально в несколько кликов спланировать комфортное времяпровождение в аэропорту вылета и прилета», – сказал коммерческий директор «Аэроэкспресс» Михаил Графчиков.

Забронировать сервисы просто – на главной странице сайта нужно нажать кнопку «Дополнительные услуги». Оплатить услуги можно при помощи карты онлайн, либо же получить счет и оплатить его в любом банке.

При бронировании бизнес-зала в московских аэропортах – Внуково, Домодедово, Шереметьево – все пассажиры, указанные в заказе, получат билет на аэроэкспресс в подарок.

Сервис реализован совместно c универсальной онлайн-платформой для бронирования VIP-услуг в аэропортах Москвы, России и всего мира vip-zal.ru.