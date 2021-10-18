РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 окт. Воспитанники школы единоборств «Авангард» из подмосковного Королева Артур Чичиков и Илья Будаш завоевали 2 золотые медали на первенстве России по боевому самбо в Татарстане, сообщает пресс-служба городской администрации.

Благодаря этим победам команда поедет на кубок Европы в Румынию, где будет представлять Россию в составе национальной сборной.

Самбисты из Королева стали лучшими в весовой категории 98 кг. Кроме того, Будаш выполнил норматив мастера спорта России и теперь по праву обладает этим титулом.

Также министерство спорта РФ наградило дипломом 1-й степени старшего тренера по Московской области и руководителя школы «Авангард» Михаила Малова за неоценимый вклад в развитие спорта.