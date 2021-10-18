РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 окт. В микрорайоне Богородский подмосковного Щелкова организована дополнительная парковка более чем на 70 машино-мест, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Парковка появилась по поручению главы округа Андрея Булгакова за домами №№15, 17 и 19.

Вопрос поднимался депутатом совета депутатов Щелкова Павлом Жуковым во время выездной администрации в 2020 году. Работы запланировали и включили в бюджет. В этом году у жителей появилась долгожданная парковка.