РИАМО - 18 окт. Врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что «суперпростуда», о которой сейчас говорят в Британии, является, вероятно, очередным штаммом ОРВИ, сообщает Nation News.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что к врачам начали обращаться пациенты с симптомами коронавируса, но инфекции у них обнаружено не было.

«К сожалению, у людей очень короткая память. Они не помнят, что было прошлой зимой или летом. Все эти «суперпростуды» и «суперинфекции» — байки из склепа. Кроме того, это должно быть официально установлено. Я не думаю, что все обстоит так плохо. По моему личному мнению, подчеркиваю, это просто очередной штамм ОРЗ или ОРВИ, ничего критического нет», — сказал Зайцев.

При этом специалист отметил, что такие вирусы лечатся так же, как и другие ОРЗ и ОРВИ. Также в данном случае нужно соблюдать домашний режим, чтобы обезопасить себя и окружающих людей. Еще при всех инфекциях нужно больше пить, принимать препараты с витамином С.

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