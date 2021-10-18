РИАМО - 18 окт. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо руководителю Роскомнадзора Андрею Липову, в котором предлагает блокировать мультимедийные сервисы для прослушивания музыки с пропагандирующим самоубийство контентом, сообщает «Вечерняя Москва».
Также парламентарий призывает обязать владельцев этих сервисов передавать данные пользователей, создающих подборки «для суицида» и «убийств», в службы психологической поддержки.
Он считает, что такая музыка вместе «с нездоровым ажиотажем вокруг недавних трагических случаев со стрельбой в отечественных учебных заведениях» могут привести к трагедиям.
Депутат считает, что нужно проверить все российские мультимедийные сервисы.
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