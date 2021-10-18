РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. Магазин, в котором фермеры представят крафтовые сыры, могут открыть в подмосковном Красногорске, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Всеволод Волосевич.

Всеволод Волосевич и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев встретились с организаторами фестиваля «Сырная гонка» в понедельник. Бизнес-завтрак состоялся в ресторане «Сыроварня» в торговом центре «Архангельское-аутлет».

«Мы встретились с родоначальниками фестиваля «Сырная гонка», который стал лучшим торговым фестивалем по мнению Минпромторга в России. Это очень интересные, креативные люди», - сказал Волосевич.

По его словам, речь на бизнес-завтраке шла о дальнейшем развитии фестиваля.

«Мы сейчас прорабатываем создание на территории нашего округа сырного кластера или магазина, где производители крафтового сыра представят свою продукцию, чтобы жители могли получать качественный сыр недалеко от дома», - добавил Волосевич.

Он отметил, что формат предполагает большой выбор сыров высокого качества благодаря привлечению большого количества производителей.

«Мы сейчас прорабатываем с коллегами из министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области площадки для производства этих сыров», - уточнил Волосевич.

По его словам, речь идет о Красногорске или одном из соседних округов.

В апреле нынешнего года на территории городского округа Красногорск зарегистрировали сельскохозяйственный сбытовой кооператив «Фермеры». По словам его председателя Марии Борисенко, кооператив объединил более 30 фермеров со всей России.

Борисенко также является организатором фестиваля «Сырная гонка».

«В Красногорске уже прошло 5 фестивалей, 2 из них благотворительные. Кроме того, мы проводили «Сырную гонку» в Одинцове, Химках и Щелкове», - добавила Борисенко.

По ее словам, фестиваль дает возможность российским производителям реализовывать свою продукцию без потери качества, которая неизменно происходит, если фермер ставит производство сыров на поток для сетевых магазинов. Такую же функцию будет выполнять и специализированный магазин «Сырной гонки».