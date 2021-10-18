РИАМО - 18 окт. Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский осмотрел ход реконструкции водозаборного узла №14 в деревне Новая Солнечногорска. Объект готов уже на 75%, работы идут по графику, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

На сегодняшний день на узле уже проложили инженерные сети, смонтировали фундамент и каркас строения. Сейчас монтируется оборудование.

«Это важный объект. Данные работы выполняются в рамках федеральной программы «Чистая вода». С учетом пуско-наладочных работ, объект будет запущен в конце IV квартала, в результате чего порядка тысячи жителей получат чистую воду в дома», - сказал Велиховский.

Мощность обновленного узла будет составлять 2 тыс. куб. м в сутки. Его запуск обеспечит чистой водой 7 тыс. человек.

Уже 400 объектов в Подмосковье построено и модернизировано в рамках подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы региона «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы. За 6 лет удалось улучшить качество воды для 2 млн жителей 48 округов.

Подмосковье находится на 5 месте среди субъектов Центрального федерального округа России по обеспечению населения качественной питьевой водой. На первое полугодие 2021 года доля населения, имеющего доступ к качественному водоснабжению, в регионе составляет 92,7%.