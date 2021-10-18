РИАМО - 18 окт. В столице арестован 48-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности своей знакомой, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Инцидент произошел 4 октября в квартире на улице Вешняковской.

Мужчина, применяя физическую силу к ранее знакомой женщине, изнасиловал ее и совершил над жертвой другие действия сексуального характера.

Злоумышленника задержали. Он обвиняется по части ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), а также ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).