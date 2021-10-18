РИАМО - 18 окт. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит заявил, что победа россиян на чемпионате мира по игре Dota 2 доказала лидерство нашей страны на мировой киберспортивной арене, сообщает «МИР 24».

Ранее отечественная команда Team Spirit выиграла 10-й чемпионат мира The International, посвященный игре Dota 2. За первое место российские киберспортсмены получили 18,2 млн долларов. Команда из России впервые в истории стала победителем турнира такого масштаба.

«Для России это большой праздник. Команда не просто победила, но и доказала, что наши спортсмены – настоящие лидеры в мировом киберспорте», – сказал Смит.

Он отметил, что Россия еще 20 лет назад была первой страной в мире, кто признал компьютерный спорт спортом.

«С тех самых пор статус не менялся. Это действительно спорт: здесь очень важно уметь собраться, очень важна психологическая готовность. Спорт – это не просто соревнования, это еще и система подготовки к ним», – подчеркнул президент Федерации компьютерного спорта.

По словам Смита, в РФ система подготовки киберспортсменов сейчас находится на очень высоком уровне. Есть школьные лиги, а в каждом вузе существуют киберклубы. Также есть соревнования как местные, так и общефедеральные.

«Мы работаем над тем, чтобы стать членами большой олимпийской спортивной семьи. И мы верим, что киберспорт нужен олимпийской семье не меньше, чем она нужна нам», – отметил Смит, добавив, что киберспортом сегодня интересуются миллионы болельщиков по всему миру.