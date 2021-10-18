РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Управление социальной политики администрации Люберец проинформировало о режиме работы пунктов вакцинации от Covid-19 с 19 по 23 октября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, 19 и 21 октября прививать будут в ТЦ «Орбита» с 16:00 до 20:00. 20 октября всех желающих сделать прививку ждут в ТЦ «Светофор» с 16:00 до 20:00 и в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 19:00. 22 октября привиться можно в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 19:00. 23 октября пункты вакцинации будут работать в ТЦ «Орбита» и ТЦ «Светофор» с 16:00 до 20:00.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал госуслуг или региональный портал mosreg.ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Второй компонент прививки можно сделать в любом поликлиническом отделении без предварительной записи.

Для прохождения вакцинации в пунктах в стационарных отделениях ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» обязательна предварительная запись. Стационарное отделение №1 находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, д. 338, стр. 1. График работы: будни с 11:00 до 13:00. Стационарное отделение №2 расположено по адресу: Люберцы, ул. Кирова, д. 36, стр. 1. График работы - с 9:00 до 24:00.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00. Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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