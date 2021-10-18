РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. Для снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юрлицами и ИП требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения с 18 по 24 октября на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

При проведении мероприятия личный состав ОГИБДД будет выявлять и пресекать нарушения ПДД, факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности, иных противоправных действий со стороны водителей автобусов и должностных лиц, осуществляющих перевозки пассажиров.

Также правоохранители проконтролируют соответствие технического состояния и конструкции транспортных средств требованиям безопасности, наличие внесенных в конструкцию изменений, не зарегистрированных в ГИБДД. Кроме того, инспекторы проверят сведения о проведенном техническом осмотре, наличие тахографов.