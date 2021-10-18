РИАМО - 18 окт. Полиция задержала 19-летнего водителя, который регулярно публиковал видеоролики езды на машине с нарушениями правил дорожного движения, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Молодой человек был задержан в районе Вешняковской улицы за рулем автомобиля Toyota. Оказалось, он был лишен водительских прав на 5 месяцев.

Водитель признал вину за многочисленные нарушения ПДД. В частности, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, неуплата административного штрафа в срок и управление машиной без прав.

Он был привлечен к административной ответственности, а его авто задержано и помещено на специализированную стоянку.

Суд решил лишить его права управлять авто на два года и приговорил к административному аресту на 20 суток и 100 часам обязательных работ.