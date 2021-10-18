РИАМО - 18 окт. Голосовой помощник пригласит жителей Московской области на вакцинацию от Covid-19, звонок будет поступать с телефона +7(498)602-31-35. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

«Для удобства жителей мы запустили автодозвон с приглашением на вакцинацию от Covid-19. Голосовой помощник не только расскажет, почему важно защититься от коронавируса, но также может ответить на интересующие вопросы и оформить запись на вакцинацию. Всего планируется обзвонить более 3 млн человек», – сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сделать прививку жители Подмосковья могут в пунктах вакцинации в поликлиниках, а также ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что в Московской области наблюдается снижение смертности Covid-пациентов, а коллективный иммунитет населения в регионе составляет 64%.