РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. С понедельника и по 24 октября Люберецкой Госавтоинспекцией проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», основными целями которого является принятие профилактических мер по обеспечению безопасности при перевозке в такси. Об этом сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Также инспекторы приведут деятельность перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства, будут выявлять нарушения миграционного законодательства РФ, предупреждать и пресекать правонарушения и преступления, совершаемые водителями легковых такси.

Низкий уровень знаний ПДД РФ, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, а также случаи незаконной перевозки запрещенных к гражданскому обороту предметов и использования транспортных средств для совершения преступлений и правонарушений негативно влияют на безопасность дорожного движения и состояние преступности в регионе.

В ходе ОПМ «Такси» особое внимание уделят выявлению транспортных средств, на которых незаконно установили опознавательный фонарь, нанесли цветографическую схему легкового такси. Также проверят наличие в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров.