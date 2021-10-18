РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 окт. В подмосковных Котельниках в рамках переписи населения работают 5 переписных участков, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и пройдет до 14 ноября текущего года. В ходе переписи жителей округа просят ответить на 33 вопроса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик, 10 – жилищных условий участников. Временно проживающие в РФ иностранные граждане отвечают на ряд простых вопросов сокращенного листа. По завершении процедуры заявители получают уникальный код подтверждения прохождения переписи и QR-код.

В городском округе Котельники работают 5 переписных участков по адресам: мкрн Белая Дача, д. 3, ДК «Белая Дача»; мкрн Белая Дача, д. 23Б; 3-й Покровский проезд, д. 1, 3-й подъезд; ул. Новая, д 14, вход со стороны нотариуса; мкрн Силикат, д. 32, ДК «Силикат».

В этот раз перепись проходит в нескольких форматах. Один из них – электронный, жители могут самостоятельно заполнять опросные листы на сайте госуслуг. В офлайн-формате переписчики будут обходить жилые дома. Помимо этого, у жителей есть возможность самостоятельно прийти на стационарные переписные участки, которые находятся в помещениях МФЦ «Мои документы».

Волонтеры на стационарных переписных участках в МФЦ ответят на все интересующие вопросы.