РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. АО «Водоканал» подмосковного Красногорска оштрафовали на 120 тыс. рублей за нарушения при организации временного пункта приема жидких отходов, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

«Водоканал», который занимается водоотведением в городском округе Красногорск, второй раз за месяц был уличен в нарушениях. Инспекторы эконадзора установили, что коммунальщики неправильно оборудовали временный пункт приема жидких отходов в деревне Гольево.

«Отходы сливались в камеру, расположенную в самотечном коллекторе. В нарушение требований природоохранного законодательства площадка, на которой ведется деятельность, не огорожена, не имеет твердого покрытия и вынесенных в натуру границ. В итоге компания оштрафована на 120 тыс. рублей», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что ведомство проконтролирует устранение нарушений.

Глава Минэкологии напомнил также, что несколькими неделями ранее компания была наказана за недосмотр за инженерными сетями, в результате чего произошла коммунальная авария на напорном канализационном коллекторе вблизи жилого комплекса «Митино О2» с утечкой неочищенных стоков на рельеф.