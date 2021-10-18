РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже из магазина на улице Академика Доллежаля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже товара из торговой точки на ул. Академика Доллежаля. Сумма материального ущерба составила более 31 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 41-летний уроженец Краснодарского края. Подозреваемый проник в помещение через незапертую дверь.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.