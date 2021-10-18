РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 окт. До 22 октября в связи с производственной необходимостью изменен график приема жителей многоквартирных домов в Щелковском межрайонном водоканале, сообщается на странице водоканала в соцсети «ВКонтакте».

На этой неделе прием жителей будет проходить: 19 октября – с 14:00 до 18:00, 20 октября – приема нет, 21 октября – с 09:00 до 13:00, 22 октября – с 14:00 до 18:00.

По вопросам перерасчета и начислений можно обратиться в ООО «МособлЕИРЦ» по адресу: г. Щелково, пл. Ленина, д. 3.