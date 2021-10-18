РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 окт. Участницы образцового коллектива «Балетная студия «Фуэте» получили Гран-при международного конкурса «Дивертисмент Competition», сообщает пресс-служба администрации округа.

Международный конкурс хореографического искусства «Дивертисмент Competition» прошел в минувшие выходные в Москве.

Участники балетной студии «Фуэте» и руководитель Элина Никифорова стали обладателями Гран-при и лауреатами международного конкурса. По итогам Гран-при получила Самира Сайфуллина, композиция «Огневушка-поскакушка».

Звание лауреата I степени получили Ксения Синеок, Стефания Гольцева-Федорычева, Елизавета Отинова и Маргарита Енес-Ермосилья. Лауреатом III степени стала София Эритрэо.