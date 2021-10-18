РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 окт. В XVII туре чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд клуб из Котельников обыграл команду «Русич» Орехово-Зуева, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках предпоследнего тура ФК «Котельники» приблизился к бронзовым медалям.

Первый тайм встречи остался за «гостями». «Русичу» удалось дважды забить, а в составе котельниковской команды отличился Сергей Евсеенков.

Второй тайм начался с 2 быстрых голов «Котельников», отличились Андрей Воскобоев и Андрей Гудов. Однако спустя несколько минут футболисты «Русича» сравняли счет встречи. Во второй половине второго тайма Евсеенков оформил дубль, тем самым он принес ФК «Котельники» победу со счетом 4:3.

В последнем туре команду Котельников ждет выезд в Губино, где ей предстоит встретится с местным «Тонаром».