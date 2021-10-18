РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 окт. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» в Котельниках в минувшие выходные прошел показ мод для собак, сообщает пресс-служба администрации округа.

Модное шоу было организовано ТЦ «МЕГА Белая Дача» и спортивной школой олимпийского резерва «Белка». Моделями выступили жители Котельников со своими питомцами, а зрителями - посетители торгового центра.

Всего в показе приняли участие 45 модных пар. Лучшей была признана пара Мария Мизевич и чихуа-хуа Феня. Все участники получили праздничные подарки.

Песню для посетителей и участников исполнила финалист детского Евровидения-2021 Людмила Бедрик.