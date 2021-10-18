РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. В микрорайоне Кузнечики в Подольске провели турнир по футболу между дворовыми командами под девизом «Футбол против наркотиков», сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

16 октября педагог молодежного центра «Максимум» на дворовой футбольной площадке провел футбольный турнир дворовых команд «Сахалинец» и «ПСЖ-2».

Игра прошла в дружеской обстановке. Команды показали высокое мастерство, мужество и волю к победе. Победила команда «Сахалинец». Ребята получили грамоты, ценные подарки и хорошее настроение.