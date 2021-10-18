РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 окт. В подмосковных Котельниках продолжается работа волонтеров на переписи населения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и пройдет до 14 ноября текущего года.

Волонтеры находятся на стационарных переписных участках МФЦ «Мои документы». Они расположены по адресам: ул. Новая, д. 14 и мкрн Ковровый, д. 25.

За всей интересующей информацией касательно Всероссийской переписи населения можно обращаться к ним.

В ходе переписи жителей округа просят ответить на 33 вопроса, из них 23 касаются социально-демографических характеристик, 10 – жилищных условий участников. Временно проживающие в РФ иностранные граждане отвечают на ряд простых вопросов сокращенного листа. По завершении процедуры заявители получают уникальный код подтверждения прохождения переписи и QR-код.