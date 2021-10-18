РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 окт. УК «Европа» из подмосковного Красногорска оштрафовали за ненадлежащее содержание дома, в том числе разрушение облицовки его фасада и отмостки, сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Московской области.

Госжилинспекция заставила управляющую компанию устранить множественные нарушения в 9-этажном жилом доме по ул. Стартовой, 1 в поселке Нахабино. В отношении организации возбудили административное дело за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

«Теперь УК «Европа» придется ответить рублем за несвоевременное исполнение своих обязанностей по содержанию общего имущества собственников», – сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Ранее жильцы обратились в Госжилинспекцию с актом осмотра МКД и требованием принять меры в отношении «Европы».

В акте жители описали и проиллюстрировали проблемы, которые лишают их комфорта и присутствуют в каждом из 8 подъездов. Инспекторы выехали на место и выявили ряд нарушений. Самыми серьезными из них стали разрушение облицовки фасада и отмостки здания. Как отметили инспекторы, эти конструктивные элементы крайне важны для эксплуатации всего строения, поэтому следить за ними надо особенно тщательно.

Управляющей компании вынесли предписание по 8 пунктам, требующим немедленного исполнения. Организацию обязали: отремонтировать фасад и отмостку, покрасить пострадавшие участки стен, осушить и осветить подвал, разобраться с хламом и наладить регулярную влажную уборку в местах общего пользования.

В установленный Госжилинспекцией срок управляющая компания справилась со всеми задачами. Тем не менее, ей все равно придется заплатить штраф, размер которого определит суд.

«Достойно содержать общее имущество собственников – прямая обязанность управляющей организации. Если этого не происходит, ее приходится заставлять», – подчеркнула Федина.

По ее словам, как правило инспекторы ограничиваются предписаниями, за исполнением которых в ведомстве внимательно следят.

«Но в запущенных ситуациях все может закончиться судом, серьезными денежными потерями и лишением права на данный вид предпринимательской деятельности», – заключила Федина.