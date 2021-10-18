РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 окт. Боксеры спортивной школы «Котельники» заняли призовые места на турнире по боксу, посвященному Дню учителя, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования прошли в минувшие выходные в Москве. В турнире приняли участие спортсмены из Москвы и Московской области.

Первые места заняли боксеры из Котельников Сулейманов Шамиль (весовая категория до 30 кг); Царукян Бограт (весовая категория до 44 кг); Царукян Самвел (весовая категория до 40 кг); Гаранин Алексей (весовая категория до 54кг.); Авакян Владимир (весовая категория до 75 кг).

Вторые места достались Тихонову Макару (весовая категория до 57 кг), Лобанову Данилу (весовая категория до 60 кг), Шобей Василию (весовая категория до 63 кг).