РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 окт. С 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Жителям Щелкова напомнили, что им не могут задавать вопросы о размере дохода и собственниках жилья, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Переписчики не имеют права задавать вопрос о размере дохода. Задается только вопрос об источнике дохода – работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, иждивение. Кроме того, переписчики не будут интересоваться, кто является собственником квартиры или дома, в котором живет человек.

При этом переписчики могут спросить имя, фамилию и отчество. Это делается для контроля работы переписчиков, чтобы они не опросили два раза одного человека. Имя не будет храниться вместе с информацией переписного листа, что позволит гарантировать конфиденциальность.