РИАМО - 18 окт. На столичных парковках со шлагбаумом безналичными способами оплаты сейчас пользуются 70% автомобилистов, в январе их доля составляла 44%. При этом около 11% водителей используют при оплате приложение «Парковки Москвы» - с января этот показатель вырос на 6,8%, сообщили РИАМО в пресс-службе АМПП.

«Оплата с помощью мобильного приложения – это безопасно и быстро, ведь автомобилисту не нужно покидать автомобиль, чтобы оплатить парковочную сессию. В приложении можно найти адреса парковок со шлагбаумом, узнать тарифы и количество свободных мест», - отметили в пресс-службе.

Оплачивать парковку со шлагбаумом следует при выезде с нее. Для этого в мобильном приложении необходимо ввести номер парковки в поиске или выбрать ее на интерактивной карте. Затем нужно ввести в появившейся строке номер парковочного билета и нажать «Оплатить». Сумма спишется с текущего парковочого счета. Выехать с парковки необходимо за 10 минут с момента оплаты.

По всем вопросам, связанным с платными парковками в столице, можно обращаться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.

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