РИАМО - 18 окт. Новая платформа на станции МЦД-1 Окружная открылась для пассажиров, теперь на ней останавливаются поезда, следующие в Москву из области, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Платформа расположена на путепроводе, ее длина составляет 300 м. Сооружение оборудовано навесом для защиты от осадков, светодиодным освещением, навигацией, динамическими табло и информационными стойками, лавочками и урнами.

Спуск с платформы в южный вестибюль оснащен двумя эскалаторами и лифтом. В помещениях установлены тепловые завесы для комфорта пассажиров в холодное время года.

Также сейчас продолжаются работы по комплексному развитию железнодорожной и пассажирской инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Окружная», который в 2022 году объединит пригородные электрички и МЦД-1 с метро, МЦК и наземным городским транспортом.

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