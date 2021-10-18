РИАМО - 18 окт. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что причины нездоровой худобы поможет определить только специалист, который направит пациента пройти специальные анализы, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если человек пришел к этому состоянию, он должен показаться врачу широкой практики. Тот определит причины нездоровой худобы. Очень часто у недостатка веса имеется нездоровая природа. Это может быть связано с наличием опухолей, паразитарными заболеваниями, хроническими инфекциями, нарушением обмена веществ. Тогда человек нуждается в лечении», - сказал Гинзбург.

Врачи уточнил, что даже если худоба достигается специально, это тоже требует детального внимания со стороны пациента. И зачастую такую проблему самостоятельно не решить.

«Люди часто ошибочно полагают: если что-то не так, нужно поспать, успокоиться, справиться самому. Такой подход только затягивает время решения проблемы и ухудшает ситуацию. Если у человека есть нездоровое стремление к худобе, нужен именно психотерапевт или психолог, корректирующий психические проблемы», - добавил Гинзбург.