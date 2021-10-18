РИАМО - 18 окт. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что причины нездоровой худобы поможет определить только специалист, который направит пациента пройти специальные анализы, сообщает «Вечерняя Москва».
Врачи уточнил, что даже если худоба достигается специально, это тоже требует детального внимания со стороны пациента. И зачастую такую проблему самостоятельно не решить.
«Люди часто ошибочно полагают: если что-то не так, нужно поспать, успокоиться, справиться самому. Такой подход только затягивает время решения проблемы и ухудшает ситуацию. Если у человека есть нездоровое стремление к худобе, нужен именно психотерапевт или психолог, корректирующий психические проблемы», - добавил Гинзбург.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии