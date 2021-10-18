РИАМО - 18 окт. Правоохранители задержали 39-летнего жителя Подмосковья, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности 14-летней девочки, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

ЧП произошло 14 октября в столичном районе Лианозово. Мужчина зашел за ребенком в подъезд и совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении подростка.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). Ему предъявлено обвинение.

В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.