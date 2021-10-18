РИАМО - 18 окт. Отец и мать мальчика, устроившего стрельбу в школе поселка Сарс под Пермью, находятся в состоянии развода. Инициатором разрыва выступила мать, сообщает Федеральное агентство новостей.

Женщина – продавец в магазине, ее супруг работает на севере России вахтовым методом. В доме регулярно происходили бытовые ссоры, хотя мать отрицает слова мальчика о том, что муж ее избивал.

18 октября шестиклассник школы поселка Сарс Октябрьского района Пермского края принес в образовательное учреждение карабин «Сайга» и открыл стрельбу. Мальчика обезоружили и задержали.

У 12-летнего подростка были проблемы с одноклассниками. Он рассказывал психологу, что его травят.