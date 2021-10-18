РИАМО - 18 окт. Депутаты Мосгордумы на заседании комиссии по экономической и социальной политике поддержали внесение изменений в закон о прожиточном минимуме в столице, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева представила проект закона города «О внесении изменений в закон города Москвы от 15 мая 2002 года №23 «О прожиточном минимуме в городе Москве» и признании утратившим силу закона Москвы от 14 октября 2020 года №17 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2021 год».

«Представленный законопроект направлен на совершенствование правового регулирования установления прожиточного минимума в городе Москве в целях оказания государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки жителям города Москвы», - рассказала Грачева.

Согласно пояснительной записке законопроект предназначен для приведения столичного законодательства в соответствие с федеральным. Также уточняется понятие и назначение прожиточного минимума в Москве, периодичность и порядок установления его величины. Кроме того, законопроект признает утратившими силу положения о потребительской корзине в законе города Москвы от 15 мая 2002 года №23 «О прожиточном минимуме в городе Москве».

«В настоящий момент правительством Москвы <…> утверждены величины прожиточного минимума в Москве на 2022 год. <…> В расчете на душу населения - 18714 рублей, для трудоспособного населения — 21371 рубль, для пенсионеров — 14009 рублей, для детей — 16174 рубля», - добавила Грачева.