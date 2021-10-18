РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. В Балашихе продолжают свою работу мобильные пункты, в которых можно сделать прививку от гриппа без предварительной записи вне зависимости от регистрации, сообщается в Instagram-аккаунте Балашихинской областной больницы.

Мобильные пункты вакцинации находятся в местах с максимальной проходимостью. Среди них — железнодорожные станции округа.

18-20 октября мобильный пункт будет работать с 14:00 до 20:00 на станции Никольское; с 21 по 23 октября — на станции Кучино с 14:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 14:00.

С 25 по 27 октября можно будет привиться от гриппа на станции Железнодорожная с 14:00 до 20:00, а с 28 по 30 октября — на станции Заря с 14:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 14:00.