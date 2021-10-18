РИАМО - 18 окт. В комплексе зданий 2-го троллейбусного парка на Новорязанской улице в Москве появится новый гастроквартал «Депо Три вокзала». Проект реализует компания «Киевская площадь», сообщает «Интерфакс».

«Новый «Депо Три вокзала» - это масштабный проект редевелопмента и приспособления исторической архитектуры к современному использованию, который включает в себя благоустройство городской территории площадью более 1,8 га (общая площадь 2,8 га)», - рассказали в компании.

В здании постройки начала XX века будет размещаться не только гастрономический, но и бизнес-кластер.

Кроме того, «Депо Три вокзала» станет площадкой для арт-выставок, фестивалей, концертов, выступлений артистов, акций и многого другого.

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